В Новосибирске на Мочищенском произошло серьезное ДТП с «Ладой» и «Тойотой»

В Заельцовском районе произошло серьезное ДТП. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Заельцовском районе произошло серьезное ДТП. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Авария случилась на Мочищенском шоссе.

— На 1-м Мочищенском шоссе столкнулись серый хэтчбек ВАЗ-2109 и седан toyota mark ii, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Судя по кадрам видео, снятыми очевидцами, обе машины получили серьезные повреждения. У одного автор практически полностью смята передняя часть, а у второго — задний бампер и вся левая часть.

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