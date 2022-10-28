В Новосибирске открытие стелы на площади Калинина изменит маршруты общественного транспорта

Маршруты общественного транспорта изменятся 3 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Открытие стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести» изменит маршруты общественного транспорта, которые проходят через площадь Калинина. Напомним, что торжественное мероприятие пройдет 3 ноября.

— Движение транспорта будет ограничено с 17:00 до 20:00 на участке Красного проспекта от улицы Кропоткина до площади Калинина, а также на участке четной стороны улицы Дуси Ковальчук от улицы Плановой до площади Калинина, — сообщили в мэрии.

В муниципалитете пояснили, что из-за перекрытия изменится схема движения общественного транспорта: автобусов, маршруток, троллейбусов и трамваев.

Автобусные маршруты:

— № 5 «Ул. Дюканова — Пос. Северный» — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Крылова до ул. Каунасской: Красный проспект, ул. Гоголя, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Дуси Ковальчук, ул. Залесского, ул. Даргомыжского, далее — по действующей схеме;

— № 13 «Автопорт „Калининский“ — Ключ-Камышенское плато» — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Бардина до ул. Достоевского: ул. Богдана Хмельницкого, ул. Танковая, ул. Ипподромская, ул. Писарева, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

— № 14 «Затулинский ж/м — Пос. Северный», № 75 «Ключ-Камышенское плато — Пос. Северный» — в прямом направлении на участке от ул. 1905 года до ул. Бардина: ул. Нарымская, площадь Трубникова, ул. Железнодорожная, ул. Писарева, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующим схемам. В обратном направлении — по действующим схемам;

— № 15 «Вокзал «Новосибирск-Главный» — Микрорайон «Стрижи» — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до Дачного шоссе: ул. Челюскинцев, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, площадь Трубникова, ул. Нарымская, ул. Плановая, ул. Жуковского, 1-е Мочищенское шоссе, далее — по действующей схеме;

— № 27 «Пл. им. Калинина — Северное кладбище», № 42 «Пл. им. Калинина — Ул. Флотская» — временно кольцевая схема на участке от ул. Бардина до ул. Бардина: ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, Красный проспект, ул. Северная, ул. Залесского, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующей схеме;

— № 28 «Пригородный простор — Ул. Тюленина», № 97 «Цветущая Плющиха — Автопорт «Калининский» — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Крылова до ул. Бардина: Красный проспект, ул. Гоголя, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующим схемам;

— № 30 «Цветущая Плющиха — Ботанический ж/м» — в прямом направлении — по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. Весенней до ул. Народной: ул. Дмитрия Донского, Красный проспект, ул. Северная, ул. Залесского, ул. Дуси Ковальчук, ул. Танковая, далее — по действующей схеме;

— № 34 «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — Ул. Тюленина» — в прямом направлении на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Бардина: ул. Челюскинцев, площадь Лунинцев, ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;

— № 53 «Пл. им. Калинина — Крылья» — временно кольцевая схема на участке от ул. Северной до ул. Георгия Колонды: Красный проспект, высадка пассажиров в районе здания по адресу Красный проспект, 161, ул. Дуси Ковальчук, ул. Плановая, ул. Жуковского, ул. Дмитрия Донского, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

— № 64 «Ул. Тюленина — ТЦ «Мегаполис» — в прямом направлении — по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. Бардина до ул. Салтыкова-Щедрина: ул. Богдана Хмельницкого, ул. Танковая, ул. Ипподромская, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, площадь Лунинцев, ул. Челюскинцев, далее — по действующей схеме;

— № 98 «Цветущая Плющиха — Ботанический ж/м» — в прямом направлении от ул. Крылова до конечного остановочного пункта «Ботанический ж/м»: Красный проспект, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, площадь Трубникова, ул. Нарымская, ул. Плановая, ул. Жуковского, ул. Северная, ул. Дачная, ул. Дмитрия Донского, конечный остановочный пункт «Ботанический ж/м». В обратном направлении от конечного остановочного пункта «Ботанический ж/м» до ул. Крылова: конечный остановочный пункт «Ботанический ж/м», ул. Жуковского, ул. Плановая, ул. Нарымская, площадь Трубникова, ул. Нарымская, площадь Лунинцев, ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

— № 95 «Цветущая Плющиха — ПКиО «Заельцовский» в прямом направлении на участке от ул. Селезнева до ул. Дачной: ул. Фрунзе, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, далее — по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. Переездной до ул. Мичурина: ул. Дуси Ковальчук, ул. Нарымская, площадь Трубникова, ул. Нарымская, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, площадь Кондратюка, ул. Фрунзе, далее — по действующей схеме.

Маршрутные такси:

— № 9 «Пос. Северный — ДК им. Кирова» — в прямом направлении — по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. Переездной до Дачного шоссе: ул. Дуси Ковальчук, ул. Плановая, ул. Жуковского, 1-е Мочищенское шоссе, далее — по действующей схеме;

— № 17 «М. „Заельцовская“ — в/с Ельцовка», № 65 «М. „Заельцовская“ — Ул. Лобачевского» — временно кольцевая схема на участке от ул. Северной до ул. Георгия Колонды: Красный проспект, высадка пассажиров в районе здания по адресу Красный проспект, 161, ул. Дуси Ковальчук, ул. Плановая, ул. Жуковского, ул. Северная, Красный проспект, далее — по действующим схемам;

— № 19 «ПАТП-9 — ПКиО «Заельцовский» — в прямом направлении — по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. Переездной до ул. Войкова: ул. Дуси Ковальчук, ул. Нарымская, площадь Трубникова, ул. Железнодорожная, ул. Писарева, ул. Николая Островского, далее — по действующей схеме;

— № 25 «ПКиО «Заельцовский» — Микрорайон «Стрижи» — в прямом направлении на участке от ул. Переездной до Дачного шоссе: ул. Дуси Ковальчук, ул. Плановая, ул. Жуковского, 1-е Мочищенское шоссе, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;

— № 28 «ПКиО „Заельцовский“ — Диагностический центр» — в прямом направлении на участке от ул. Весенней до конечного остановочного пункта «Диагностический центр»: ул. Дмитрия Донского, Красный проспект, ул. Северная, ул. Залесского, территория Горбольницы, конечный остановочный пункт «Диагностический центр». В обратном направлении — по действующей схеме;

— № 30а «Ул. Амбулаторная — Новосибирский автовокзал-Главный — ул. Амбулаторная» — на участке от ул. Переездной до ул. Бардина: ул. Дуси Ковальчук, ул. Нарымская, площадь Трубникова, ул. Железнодорожная, ул. Писарева, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующей схеме;

— № 34 «Автопорт «Калининский» — Вокзал «Новосибирск-Главный» — в прямом направлении — по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. 1905 года до ул. Бардина: ул. Нарымская, площадь Трубникова, ул. Железнодорожная, ул. Писарева, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующей схеме;

— № 45 «Ключ-Камышенское плато — ТВК «Большая Медведица» — в прямом направлении на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до территории Горбольницы: ул. Челюскинцев, площадь Лунинцев, ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Дуси Ковальчук, ул. Залесского, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;

— № 53 «Колледж им. Н. А. Лунина — Крылья» — в прямом направлении от ул. Галущака до Дачного шоссе: ул. Нарымская, ул. Плановая, ул. Жуковского, 1-е Мочищенское шоссе, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;

— № 72 «Биатлонный комплекс — ЖК «Лесное» — в прямом направлении по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. Аэропорт до ул. Народной: Красный проспект, ул. Северная, ул. Залесского, ул. Дуси Ковальчук, ул. Танковая, далее — по действующей схеме;

— № 73 «Северное кладбище — ДК им. Кирова» — в прямом направлении по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. Переездной до ул. Бардина: ул. Дуси Ковальчук, ул. Нарымская, площадь Трубникова, ул. Железнодорожная, ул. Писарева, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующей схеме;

— № 87 «Пос. Клюквенный — Ботанический ж/м» — в прямом направлении по действующей схеме. В обратном направлении на участке от конечного остановочного пункта «Ботанический ж/м» до ул. Георгия Колонды: ул. Жуковского, ул. Северная, Красный проспект, далее — по действующей схеме.

Троллейбусные маршруты:

— № 5 «Городской аэропорт — Ул. Ленинградская» — конечный остановочный пункт «Ул. Ленинградская», ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, разворот на перекрестке Красный проспект — ул. Державина, Красный проспект, Октябрьская магистраль, ул. Кирова, конечный остановочный пункт «Ул. Ленинградская»;

— № 24 «Станиславский ж/м — Ул. Учительская» — конечный остановочный пункт «Станиславский ж/м», ул. Станиславского, площадь Станиславского, ул. Станиславского, площадь Труда, площадь Энергетиков, проезд Энергетиков, Димитровский мост, ул. Владимировская, ул. Дуси Ковальчук, ул. Нарымская, площадь Трубникова, ул. Нарымская, площадь Лунинцев, ул. Челюскинцев, ул. Ленина, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, Димитровский мост, проезд Энергетиков, площадь Энергетиков, площадь Труда, ул. Станиславского, площадь Станиславского, ул. Станиславского, конечный остановочный пункт «Станиславский ж/м».

Трамвайный маршрут № 14 «Пл. им. Калинина — Сад Мичуринцев» — в прямом и обратном направлениях: конечный остановочный пункт "Сад Мичуринцев, Гусинобродское шоссе, ул. Волочаевская, проспект Дзержинского, ул. Трикотажная, ул. Авиастроителей, ул. Учительская, конечный остановочный пункт «ПКиО «Сосновый бор».

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