Водитель белого седана сбил мужчину на пешеходном переходе на Бердском шоссе. Фото: "АСТ-54".

Рано утром в пятницу, 28 октября, на Разъезде Иня на Бердском шоссе под колеса авто попал человек. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

– По словам свидетелей, авария произошла на пешеходном светофоре. Обычно он регулируется светофором, но тот в последние два дня там не работает, – уточнили в группе «АСТ-54».

Очевидцы уверены, что водитель седана не заметил пешехода в темноте. Они уверены, ситуация с неработающим светофором на опасном участке – недопустима.

В ГИБДД предупреждали пешеходов и водителей о том, что в темное время суток и в связи с похолоданием нужно быть максимально бдительными. Сейчас из-за наледи на дорогах увеличивается тормозной путь. Поэтому пешеходам перед тем, как переходить дорогу, нужно убедиться, что водитель остановился и пропускает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер