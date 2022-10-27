В Новосибирске мошенник-мебельщик обманул пенсионерку на 13 тысяч

Мужчина обманул пенсионерку на 13 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске мошенник-мебельщик обманул пенсионерку на 12 950 рублей. Он пообещал сделать пожилой женщине диван под заказ, но мебель та так и не дождалась.

По словам дочери пострадавшей пенсионерки, 11 апреля 2022 года домой к ее матери пришёл мужчина, который представился сотрудником Томской мебельной фабрики. Он пообещал сделать хороший диван по привлекательной цене. Даже заключил договор с предоплатой. Через какое-то время пенсионерка перевела еще денег и в итоге вышло 12 950 рублей.

Время шло, а дивана все не было. На вопрос, когда работа будет закончена, мужчина заявил, что фабрика его кинула, а возвращать аванс он не намерен. Еще через какое-то время мошенник перестал выходить на связь.

— Это небольшая сумма для обычного работающего человека, но мама пенсионерка, её такой обман очень расстроил. Я даже не понимаю, зачем взрослому, здоровому мужчине приобретать себе проблемы из-за такой суммы, давно бы уже вернул и всё, — пояснила дочь потерпевшей в разговоре с «Царьград Новосибирск».

По ее словам, заявление в полицию было написано, однако через некоторое время по почте пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Тогда женщины нашли других пострадавших и теперь собираются подать коллективный иск в суд.

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