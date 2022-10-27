В Новосибирске ограничили проезд по улице 1905 года

Ограничение продлится по 5 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске из-за аварийного ремонта теплотрассы ограничили движение по улице 1905 года.

— По 5 ноября на 6 метров сужается проезжая часть улицы 1905 года в районе здания №76, — сообщили в мэрии.

Напомним, что из-за ремонтных и строительных работ ограничили движение по трем улицам Октябрьского района. Улица Автогенная сужается на 4 метра до 10 ноября, улица 2-ая Воинская сужается на 5 метров по 11 ноября, по 31 декабря на 3 метра сужается проезжая часть улицы Никитина.

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