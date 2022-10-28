Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2022 23:30

«Успел выплюнуть!»: В Новосибирске ребёнок чуть не подавился гайкой, найденной в кусочке хлеба

В Новосибирске двухлетний ребёнок чуть не подавился гайкой, найденной в кусочке хлеба
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В хлебе гайка, а в булочках плесень. Фото: «Flamp».

В хлебе гайка, а в булочках плесень. Фото: «Flamp».

Жительница Новосибирска обнаружила в хлебе, купленном в пекарне, неприятный сюрприз, На вкус его попробовал ее двухлетний ребенок. Малыш чуть не подавился мелкой деталью - гайкой.

- Ребенок 2 года откусил кусочек хлеба и выплюнул то, чего я точно не ожидала там увидеть, - пишет женщина на сайте Flamp.

По словам покупательницы, в этой же пекарне она брала булочки. Пышки оказались с плесенью. Их пришлось выбросить.

- Официального ответа хотелось бы услышать, но это маловероятно? – возмущается сибирячка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber