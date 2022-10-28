«Успел выплюнуть!»: В Новосибирске ребёнок чуть не подавился гайкой, найденной в кусочке хлеба

В хлебе гайка, а в булочках плесень. Фото: «Flamp».
Жительница Новосибирска обнаружила в хлебе, купленном в пекарне, неприятный сюрприз, На вкус его попробовал ее двухлетний ребенок. Малыш чуть не подавился мелкой деталью - гайкой.
- Ребенок 2 года откусил кусочек хлеба и выплюнул то, чего я точно не ожидала там увидеть, - пишет женщина на сайте Flamp.
По словам покупательницы, в этой же пекарне она брала булочки. Пышки оказались с плесенью. Их пришлось выбросить.
- Официального ответа хотелось бы услышать, но это маловероятно? – возмущается сибирячка.
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