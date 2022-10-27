В Новосибирске стоимость метро может вырасти до 35 рублей

В Новосибирске может вырасти тариф на проезд в метро. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске может вырасти тариф на проезд в метро. Цена за одну поездку рискует увеличиться до 35 рублей.

— Тариф в 35 рублей позволит нам совершенствовать инфраструктуру. В частности — продолжить обновление турникетов. Сегодня с нашими турникетами мы находимся, можно сказать, в прошлом веке. На «Речном вокзале» по собственной инициативе нам удалось их обновить. Планировали установить такие же современные турникеты на станции «Площадь Ленина», но на это уже не хватило денег, — пояснил изданию «ЧС-ИНФО» начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло.

Кроме того, как отметил Аркадий Чмыхайло, средства, полученные от увеличения стоимости проезда, можно будет также пустить на увеличение зарплат сотрудникам метрополитена. В последнее время руководство подземки сталкивается с оттоком квалифицированных специалистов.

Официально об увеличении тарифа пока речи не идет.

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