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Общество27 октября 2022 15:27

В Новосибирске несколько автомобилей нарушителей отправили на нужды СВО

Машины длительное время находились на штрафстоянке
Анастасия ХРОМЫХ
Некоторые авто находятся на штрафстоянке длительное время.

Некоторые авто находятся на штрафстоянке длительное время.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На нужды СВО отправили автомобили, от которых отказались новосибирцы. Об этом КП-Новосибирск рассказал Алексей Руденков − коммерческий директор предприятия Гапп-9, которое занимается эвакуацией машин.

Есть машины, которые находятся на штрафстоянке длительное время. Их судьбу и начинают решать.

− Иногда автомобили надолго попадают к нам на стоянку. И мы понимаем, что стоимость стоянки уже превышает стоимость автомобиля. Становится ясно, что машину скорее всего забирать никто не будет. Информацию мы передаем в юридическую службу, они пытаются связаться с собственниками. Мы получаем отказные документы от владельцев авто. То есть они передают транспортное средство в нашу пользу для погашения задолженности, − объяснил Алексей Руденков.

Далее эти авто либо утилизируют, либо реализуют.

− Этим летом приняли решение несколько автомобилей, с которыми все юридические вопросы были решены, отправить через волонтеров на нужды СВО. Было несколько авто и порядка 20 мопедов и мотоциклов. Они уехали в ЛНР и ДНР. Мы надеемся, что они сослужат хорошую службу, − отметил директор Гапп-9.

Он уточнил, что военнослужащим передали классику отечественного автопрома – «Жигули», а именно «шестерку», «семерку» и «девятку». Они самые неприхотливые и легкие в ремонте.

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