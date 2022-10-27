В Новосибирске несколько автомобилей нарушителей отправили на нужды СВО

Некоторые авто находятся на штрафстоянке длительное время. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На нужды СВО отправили автомобили, от которых отказались новосибирцы. Об этом КП-Новосибирск рассказал Алексей Руденков − коммерческий директор предприятия Гапп-9, которое занимается эвакуацией машин.

Есть машины, которые находятся на штрафстоянке длительное время. Их судьбу и начинают решать.

− Иногда автомобили надолго попадают к нам на стоянку. И мы понимаем, что стоимость стоянки уже превышает стоимость автомобиля. Становится ясно, что машину скорее всего забирать никто не будет. Информацию мы передаем в юридическую службу, они пытаются связаться с собственниками. Мы получаем отказные документы от владельцев авто. То есть они передают транспортное средство в нашу пользу для погашения задолженности, − объяснил Алексей Руденков.

Далее эти авто либо утилизируют, либо реализуют.

− Этим летом приняли решение несколько автомобилей, с которыми все юридические вопросы были решены, отправить через волонтеров на нужды СВО. Было несколько авто и порядка 20 мопедов и мотоциклов. Они уехали в ЛНР и ДНР. Мы надеемся, что они сослужат хорошую службу, − отметил директор Гапп-9.

Он уточнил, что военнослужащим передали классику отечественного автопрома – «Жигули», а именно «шестерку», «семерку» и «девятку». Они самые неприхотливые и легкие в ремонте.

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