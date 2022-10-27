Мошенница продала новосибирцам подделки дорогих духов на 24 тысячи

Продавщица поддельных духов обманула новосибирцев на 24 тысячи рублей. Фото: Кадр из видео\МВД по НСО

Продавщица поддельных духов обманула новосибирцев на 24 тысячи рублей. Девушка находила клиентов прямо на улице: сначала давала им понюхать духи, а потом предлагала купить. Вот только вместо брендовой парфюмерии, людям доставались низкокачественные подделки.

— Женщина под предлогом продажи парфюмерии известных брендов похитила 24 тысячи рублей, — пояснили в ГУ МВД по региону. — По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Один из эпизодов куплепродажи попал на видео. Всех, кто знает что-то о предприимчивой, но не очень честной продавщице, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-30-02, 8913-776-06-12. Конфиденциальность гарантируется.

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