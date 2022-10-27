Новосибирские ученые доказали, что коронавирус передается от матери к новорожденному

Ученые доказали, что вирус может передаваться от матери к новорожденному. Фото: пресс-служба ФИЦ ФТМ

Ученые Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины вместе с ЦКБ СО РАН провели исследование, чтобы определить может ли коронавирус передаваться от матери к новорожденному. И пришли к выводу, что это — возможно.

В исследовании приняли участие 290 пар мать-ребенок по четырем основным показателям, который могут подтвердить наличие коронавируса — первородный кал (меконий), пуповинная кровь, мазок с плаценты и молозиво (выделение молочных желез, образующиеся на последних стадиях беременности). Именно в этих выделениях способен передаваться коронавирус. Результаты показали, что в 62 случаях наличие ковида подтвердилось. Ученые утверждают, что этот показатель можно считать достаточным для определения зависимости.

— Коронавирус становится сезонным заболеванием в нынешних реалиях, но забывать о нем не стоит. Однако беременность является фактором риска тяжелого заболевания, связанного с covid-19. К сожалению, бороться с коронавирусом беременных тяжело, поскольку лечение очень токсично, как для матери, так для плода. Тем более, что далеко не все лекарства способы проникать сквозь плацентарный барьер, — говорит старший научный сотрудник отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболевании ФИЦ ФТМ Ольга Хрипко.

Ученые исследовали также пять случаев выкидышей, у которых тоже были обнаружены признаки передачи коронавируса. Что еще раз подтверждает, что это заболевание может передаваться новорожденным.

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