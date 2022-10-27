Начальник Новосибирского метрополитена рассказал о главных проблемах подземки

Все проблемы можно будет решить повышением тарифов. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В новосибирском метро стало меньше специалистов и больше финансовых проблем. Об этих и других актуальных вопросах подземки рассказал начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло в интервью ЧС-ИНФО.

Сначала из-за коронавируса, а затем из-за санкций уменьшилось количество пассажиров. Несколько десятков тысяч туристов, в том числе из европейских стран, выручали бюджет метро. По словам Аркадия Чмыхайло, раньше пассажиропоток составлял около 280-290 тысяч человек в день, а сейчас – 250 тысяч пассажиров.

Из метро уходят специалисты – слесари, фрезеровщики и токари, которых перестала устраивать зарплата около 45 тысяч рублей. Текучка кадров за 5 лет выросла на 10 %.

Метрополитен хочет избавиться от рекламы, но она приносит прибыль, а денег в метро сейчас не хватает. Нужно обновить турникеты, повысить зарплаты, построить туалеты, обеспечить уют на станциях, но с нынешними тарифами это невозможно, объяснил Аркадий Чмыхайло.

– Если нам сейчас не увеличить тариф до 35 рублей, то мы не сможем не только вкладывать средства в развитие метрополитена, но и должным образом поддерживать его работоспособность. Сейчас нас пытаются убедить, что тариф поднять можно до 30 рублей за проезд. Но тогда мы опять будем лишь поддерживать жизнеспособность метрополитена, – рассказал начальник метро.

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