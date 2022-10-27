В Новосибирске двухлетний малыш пальчиком застрял в гайке от конструктора. Фото: МАСС.

Вечерние игры двухлетнего малыша закончились неприятностью в Октябрьском районе Новосибирска. Пальчик крохи застрял в гайке от конструктора. Освободить ручку малыша мама сама не смогла. Пришлось вызывать спасателей.

– Специалисты прибыли на улицу Виталия Потылицына в 22:21 26 октября. Выяснилось, что двухлетний мальчик, играя с конструктором, надел на пальчик пластмассовую гайку. Игрушку спасатели аккуратно перекусили и освободили пальчик ребёнка, – уточнили в службе спасения МАСС.

Помощь врачей крохе не потребовалась. На вызволение пальчика ушло около получаса.

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