Над Новосибирском вечером кружат вертолёты: что происходит

Над Новосибирском вечером пролетели вертолеты.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новосибирцев испугал странный шум, раздавшийся над городом поздно вечером в среду, 27 октября. Мы узнали, чем он был вызван и с чем связан.
— Сегодня начали проводить тепловизионные обследования теплосетей с вертолета. Тепловизор показывает утечки и повреждения изоляции, — пояснили КП-Новосибирск в СГК.
Именно в темное время суток эти обследования проводятся, чтобы визоры не сбивал солнечный свет.
— Мы ежегодно проводим такие исследования после запуска системы теплоснабжения города. В ближайшее время будет еще несколько таких вылетов — в зависимости от погоды, — добавили в Сибирской генерирующей компании.
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