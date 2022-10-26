В Новосибирской области женщина выплатила долг в 670 тысяч, чтобы не потерять квартиру

В Новосибирской области женщина вернула долг в 670 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области женщина вернула долг в 670 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры. Пока 53-летняя женщина была устроена на официальной работе, долги списывались с ее зарплаты, но когда в январе сибирячка уволилась, выплачивать их она прекратила.

— Пристав-исполнитель выяснила, что у должницы имеется жилье — квартира в Куйбышеве. Квартиру оценили в 1 миллион 892 тысячи рублей и наложили на нее арест. Когда срок обжалования решения оценщика истек, квартиру было решено выставить на долги, — сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Перспектива лишиться жилья привела должницу в чувства, и она погасила свой долг в 662 тысячи рублей, а также все судебных расходы. Квартиру с торгов отозвали.

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