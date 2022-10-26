В Новосибирске конфликт между активистами и водителем BMW закончился стрельбой

Мужчина выстрелил в пол. Фото: предоставлено «СтопХам Новосибирск»

В Новосибирске на проспекте Маркса произошел конфликт между водителем BMW X5, который припарковался на тротуаре, и активистами «СтопХам». Закончилось все стрельбой и заявлением в полицию.

Произошел инцидент 25 октября. У ребят из «СтопХам» как раз шел рейд, когда к ним на тротуар через бордюрный камень заехал тонированный BMW X5. Активисты сделали водителю замечание о неправильной парковке, предупредили, что наклеят на лобовое стекло наклейку нарушителя. В итоге завязалась перепалка, которая едва не переросла в драку. Водитель пообещал, что сейчас перепаркуется и «выйдет поговорить».

— Он отъехал назад и встал поперек, получается, перекрыв пешеходный проход от одной до другой стороны там, где проезд во дворы. Мы еще раз сделали замечание, а он просто нас послал. Начали клеить наклейку, он снова вылетел на нас с кулаками. Применили перцовый баллон. После он сел в автомобиль, достал пистолет, вышел и выстрелил в пол, — рассказал КП-Новосибирск руководитель движения «СтопХам» в Новосибирске Григорий Русиков.

По его словам, пистолет был не боевой, потому что гильз на месте не было, а травматический, причем незаряженный.

— Заявление в полицию написали. Нам потом участковый сказал, что водителя можно привлечь за незаконное применение оружия. Даже не важно какое оно. Травматическое или не травматическое, мы же это знать не можем. А вдруг боевое, а вдруг еще что-то? Вообще просто так выстрельнул, — пояснил Русиков.

Он подчеркнул, что конфликта бы не было, если бы водитель просто извинился за то, что заехал на тротуар. А он вместо этого начал качать права.

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