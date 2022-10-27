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Общество27 октября 2022 0:17

«Вонь стоит невыносимая!»: Жительница Новосибирска пожаловалась на соседку, поселившую в квартире 20 кошек

Жительница Новосибирска пожаловалась на соседку, поселившую в квартире 20 кошек
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В квартире больше 20 кошек.

В квартире больше 20 кошек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Новосибирска пожаловалась на соседку-кошатницу. Женщина живет в Ленинском районе на улице Ударной.

- У нас квартиры разделены на секции. В каждой по две. Изначально нашим соседом был мужчина, после он съехал и поселил туда свою знакомую. Она попросилась пожить с кошкой, ну и сосед не отказал, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, жительница дома.

Как говорит женщина, количество кошек помножилось чуть ли не втрое. Об этом сообщал запах, доносившийся из квартиры.

- Я раз попыталась с ней поговорить, два, а соседка не идет на контакт. Вонь стоит вообще невыносимая. Когда сосед приехал, то насчитал в квартире 20 кошек, а котят еще больше, - говорит Екатерина.

По словам сибирячки, жильцы вызвали полицию. Дело пообещали передать участковому, но он так и не пришел.

- Там дышать невозможно. Нужно вызывать зоозащитников, - возмущается соседка кошатницы.

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