В Новосибирской области стартовал бизнес-форум «Дни ритейла в Сибири»

Форум будет длиться по 28 октября. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области стартовал бизнес-форму «Дни ритейла в Сибири». Это специальное отраслевое мероприятие для предпринимателей розничной торговли. Проходить форум будет с 26 по 28 октября 2022 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

— На форуме будут обсуждать действующие в регионе меры поддержки и предложения. Мы всегда открыты для диалога и готовы рассматривать любые инициативы, если они просчитаны и экономически обоснованы, — сообщил замгубернатора Сергей Сёмка.

По его словам, сейчас в области работают такие меры поддержки предпринимателей, как компенсация затрат на доставку товаров первой необходимости в отдаленные села, также до 25% компенсируются капитальные вложения инвесторов. Есть и неденежные меры поддержки, например, сохранение нестационарных объектов торговли, развитие торговых сетей, распределительных центров и нашего промышленно-логистического парка.

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