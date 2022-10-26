В Новосибирской области пропал усатый мужчина в куртке-спецовке. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирской области пропал 39-летний Мельников Александр Геннадьевич. О его местонахождении неизвестно с 11 октября. Волонтёры предполагают, что сибиряк мог покинуть регион.

– У мужчины есть непреодолимая тяга к перемещениям, путешествиям. В силу особенностей его здоровья ему нужен уход родных и прием препаратов. Ранее он уже пропадал. На следующий день после пропажи его обнаружили в Мошково. Но на тот момент у полиции не было заявления об исчезновении человека, его отпустили. С тех пор его местонахождение неизвестно. Может находиться и в других регионах. Мы попросили наших коллег из Томской и Кемеровской областей взять себе ориентировку на репост, – пояснила КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: носит усы, рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, волосы темные.

Был одет в синюю куртку-спецовку, голубую кофту, черные джинсы.

Если вы знаете о местонахождении Мельникова Александра, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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