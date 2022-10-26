В Новосибирском зоопарке впервые за 20 лет вылупился птенец турако. Фото: Новосибирский зоопарк // "ВКонтакте".

В Новосибирском зоопарке есть птичий детский сад. Там специалисты-орнитологи выкармливают редких пернатых малышей. Они заботятся о них и потчуют специальной кашкой. Дают ее в маленькие клювики при помощи шприца. Сейчас там подрастают и крепнут птенчики турако, многоцветных лорикетов и жако.

В зоопарке рассказали, что у них на попечении редкий птенец турако. Он вылупился на свет впервые за 20 лет. Так получилось, потому что взрослые птицы, живущие в зоопарке, долго не могли создать пару. Специалисты учли молодой возраст птиц и другие обстоятельства и забрали птенчика на искусственное вскармливание.

– Нам хотелось сохранить потомство турако. Этот птенец для зоопарка очень ценен, – поделилась заведующая отделом орнитологии Елена Мелешко. – Поэтому мы создали для него условия, в которых до минимума сведены все риски. В будущем, надеемся, родители будут выращивать своих малышей сами. А сейчас маленький турако на моем попечении. Когда он только вылупился из яйца, он весил всего 17 граммов!

Пернатого малыша кормят специальной пищей. Для крохи измельчают фрукты, добавляют немного творога. Затем такой вот детской кашкой потчуют птичью лялечку через маленький шприц. Птенец турако быстро крепнет и растет. Уже сейчас озорнику предлагают мелко нарезанные фрукты. Когда турако еще немного подрастет, его переведут в вольер к родителям.

В зоопарке рассказали, что еще Елена Мелешко выкармливает птенцов многоцветных лорикетов. Эти попугаи давно живут в зоопарке. Потомство у них появляется регулярно. В этот раз крохи вылупились, когда в Новосибирске выпал снег и резко похолодало. Семью экстренно перевели в теплый павильон. После переезда родители не приняли птенцов. Их пришлось забрать на искусственное вскармливание. При рождении птенчики были невероятно малы – весили всего по 6 граммов.

– Совсем маленькие, два беленьких комочка. Для птиц данного вида есть специальная смесь. Мы разводим ее теплой водой и кормим их через маленький шприц, как и птенца турако. У них все в порядке с аппетитом, они хорошо растут и развиваются, – пояснила Елена Мелешко.

При рождении лорикеты были невероятно малы. Весили всего 6 граммов! Фото: Новосибирский зоопарк // "ВКонтакте".

В детском садике растут еще три птенчика жако. Они очень привязаны к приёмной маме. Когда видят ее, радостно бегут на встречу.

Птенцы жако очень привязаны к приёмной маме. Когда видят ее, радостно бегут на встречу. Фото: Новосибирский зоопарк // "ВКонтакте".

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