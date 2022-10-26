Генпрокуратура ищет квартиру в Новосибирске за 7,2 миллиона рублей

В Новосибирске к 1 ноября должны найти квартиру для нужд Генпрокуратуры. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске подыскивают квартиру для нужд управления Генпрокуратуры по СФО. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Квартира не на первом и не на последнем этаже как минимум 10-этажного кирпичного дома должна находиться в Октябрьском или Центральном районе.

– В связи со служебной необходимостью радиус отдаленности от Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу, расположенного по адресу: улица Нижегородская, 6, не более 4 километров, – уточняют в документе.

Масштаб необходимой жилплощади – 74 квадратных метра, из них кухня должна занимать не менее 12 квадратов, также должно быть не меньше 3 комнат. В каждой из них должны быть окна. Материалы отделки стен, пола и потолка не так важны – главное, чтобы там не было дыр, сколов и трещин.

Заявки на конкурс принимают до 1 ноября. Максимальная цена – 7,2 миллиона рублей. Квартиру должны передать Генпрокуратуре в течение 10 дней после заключения контракта.

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