Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2022 16:42

Экс-сотрудники РЖД пойдут под суд за мошенничество с закупками на 47 миллионов рублей

Они создали фирму, чтобы та могла побеждать во всех аукционах
Галина СИМОНОВА
мошенникам удалось похитить всего более 47 миллионов рублей.

мошенникам удалось похитить всего более 47 миллионов рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-руководители Западно-Сибирской дирекции снабжения и закупок и начальник подконтрольной им компании пойдут под суд за мошенничество с закупками.

— По данным следствия, в 2017 году фигуранты создали ООО «ННК», которым руководил бывший начальник Дирекции. Организация на систематической основе участвовала в аукционах, проводимых Дирекцией и, при создании необходимых условий, выигрывала в них, получая возможность похищать деньги транспортной компании, — пояснили в СУ СКР на транспорте. — С мая 2017 года по август 2019 года Дирекцией у ООО «ННК» закуплено более 71 тысячи единиц рельсовых соединителей на общую сумму свыше 75 миллионов рублей. При этом, если бы аукцион проходил по правилам, то товары должны были быть приобретены и поставлены в адрес транспортной компании по реальной их — около 28 миллионов рублей.

Так мошенникам удалось похитить всего более 47 миллионов рублей. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Оно было направлено для рассмотрения в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер