Экс-сотрудники РЖД пойдут под суд за мошенничество с закупками на 47 миллионов рублей

мошенникам удалось похитить всего более 47 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-руководители Западно-Сибирской дирекции снабжения и закупок и начальник подконтрольной им компании пойдут под суд за мошенничество с закупками.

— По данным следствия, в 2017 году фигуранты создали ООО «ННК», которым руководил бывший начальник Дирекции. Организация на систематической основе участвовала в аукционах, проводимых Дирекцией и, при создании необходимых условий, выигрывала в них, получая возможность похищать деньги транспортной компании, — пояснили в СУ СКР на транспорте. — С мая 2017 года по август 2019 года Дирекцией у ООО «ННК» закуплено более 71 тысячи единиц рельсовых соединителей на общую сумму свыше 75 миллионов рублей. При этом, если бы аукцион проходил по правилам, то товары должны были быть приобретены и поставлены в адрес транспортной компании по реальной их — около 28 миллионов рублей.

Так мошенникам удалось похитить всего более 47 миллионов рублей. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Оно было направлено для рассмотрения в суд.

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