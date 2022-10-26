«Поехал охранять преступников»: кинологи забрали щенка-подкидыша, спасенного волонтерами в Новосибирске

Спасенный щенок уехал служить в МВД. Фото: Предоставлены Снежаной Поленок

Новосибирцы спасли двух щенков овчарки, подкинутых к приюту в истощенном состоянии. Инцидент случился в сентябре в одном из районов Новосибирска.

- В приют позвонил мужчина, приехал якобы на просмотр собаки. Но по факту подкинул коробку с щенками к воротам. Мы его расспросили: оказалось, щенки у него не одни. Мужчина содержит несколько собак, искал у нас не кастрированного пса. А когда выяснил, что мы таких не отдаем, просто оставил щенков со словами: «Либо вы их возьмете, либо я в лес увезу», – рассказала КП-Новосибирск волонтер Снежана Поленок.

Второй щенок тоже ждет новых хозяев. Фото: Предоставлено Снежаной Поленок

Щенки были истощены, почти на грани смерти. Осмотр показал – в собаках было очень много паразитов. Еще бы неделя – и они погибли. Волонтер Анна Косолапова с помощниками пролечили щенят и стерилизовали.

- Одного из щенков пристроили: приехали кинологи ФСИН и забрали – поехал охранять преступников. Второй щенок ищет семью. Еще несколько собак ждут своих добрых хозяев, будем рады таким гостям, – сообщила КП-Новосибирск Снежана Поленок.

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