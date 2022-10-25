В Новосибирске пропала 84-летняя пенсионерка в черном берете

В Новосибирской области ищут 84-летнюю Нину Ивановну Донцову (Никипорцеву). Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 84-летнюю Нину Ивановну Донцову (Никипорцеву). Женщина пропала 24 октября: утром родные были у нее, а когда вернулись с работы вечером, квартира была открыта, а бабушки уже не было.

— Приметы: рост 150-155 сантиметров, нормальное телосложение, черные окрашенные волосы, зеленые глаза, — сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в темно-серое пальто, черный берет, темно-синие штаны, темно-синие ботинки и красно-коричневый шейный платок. С собой у женщины была темно-голубая сумка.

По словам родных, ранее женщина могла выйти из дома, чтобы пройтись по массиву или дойти до дома родных, но надолго не пропадала. Сейчас ее поисками занимаются волонтеры и полиция.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Нина Ивановна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер