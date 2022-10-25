В Новосибирске закупили 22 новые уборочный машины

Всего в 2022 году было закуплено 22 единицы уборочной техники. Фото: мэрия Новосибирск

В Новосибирске 12 новых уборочный машин пополнили парк ДЭУ №1. Всего за 2022 год было закуплено 22 таких машины. Приехали в Сибирь они с Ряжского авторемонтного завода.

— Все оборудование в этих автомобилях отечественное. Здесь нет сложной импортной электроники, зато машины надёжные и простые в обслуживании. Они могут работать летом и зимой, подходят для использования жидкого противогололёдного реагента, — пояснили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что 70% техники ДЭУ переведено на зимний режим работы. Через 2-3 недели весь парк будет готов к зимней уборке.

Напомним, что уже закуплено 65 тысяч тонн противогололедных смесей. Всего же планируется приобрести 11,6 тысячи тонн галита, 47,5 тысяч тонн отсева дробления горных пород, 2 тысячи тонн «Бионорда» для двухфазной обработки и 3,5 тысяч тонн «Бионорда».

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