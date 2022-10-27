«Стоят все заросшие!»: Сибиряков возмутили заброшенные памятники жертвам гражданской войны

За памятниками никто не следит. Фото: предоставлено героями публикации

Жители Новосибирской области пожаловались на заброшенные памятники. Находятся монументы недалеко от села Прокудское на Северном объезде.

- За этими памятниками никто не следит. Они стоят все заросшие. Крест освящали в 2019 году, и больше к ним никто не приезжал и не смотрел. Мы как-то раз с мужем там траву продергали, но все заново заросло, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

По словам сибирячки, установили монументы в память жертвам гражданской войны в России. На кадрах видно, что находятся они в удручающем, неприглядном состоянии.

Сибиряки надеются, что власти обратят внимание на проблему и приведут памятники в надлежащий вид.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер