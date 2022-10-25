В Барабинске депутаты пожаловались на коллегу за «незаконную» помощь мобилизованным на «служебном УАЗике»

По словам Терещенко, он бы очень хотел узнать, кто те депутаты, написавшие обращение в СК. Фото: соцсети Константина Терещенко

Барабинские депутаты пожаловались на своего коллегу - депутата Горсовета Барабинска Константина Терещенко. По их мнению, Терещенко в своих личных целях использует служебный автомобиль «УАЗ Пикап». Информация о жалобе анонимно распространилась в сети.

— 8 депутатов Совета депутатов города Барабинска обратились в Следственное управление СК России по Новосибирской области с просьбой проверить своего коллегу Константина Терещенко и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Как утверждают депутаты, Терещенко, являясь директором центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров АИР НСО, на постоянной основе использует в личных целях автомобиль «УАЗ Пикап», — указано в анонимном посту, опубликованном в паблике ВКонтакте «Новости дня Каинск Барабинск»

В региональном СК подтвердили наличие обращения.

— Данное обращение поступило в следственное управление по Новосибирской области. Рассматривается в порядке 59 ФЗ РФ, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.

Терещенко пояснил КП-Новосибирск, что действительно пользуется «УАЗ Пикап», однако, он не является служебным автомобилем и на балансе АИР не числится. Депутат также добавил, что пользуется «УАЗом», чтобы доставлять посылки с гуманитарной помощью для мобилизованных из Барабинска в Новосибирск. О каждой такой поездке Терещенко рассказывает в своих соцсетях. Так что использование автомобиля депутат не скрывает, но недоумевает, что на него написали жалобу.

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