Под Новосибирском судебные приставы заставили администрацию выдать сироте квартиру. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северном районе Новосибирской области представители администрации не выдали сироте жилье, положенное по закону. Тогда в дело вмешались судебные приставы.

– Благоустроенное жилье должны были выделить из специализированного жилищного фонда по договору соцнайма. Кроме того, оно должно было отвечать санитарным и техническим требованиям, – уточнили в УФССП по Новосибирской области.

Добровольно и в срок администрация квартиру сироте не предоставила. Тогда в адрес ответственного за исполнение судебного решения поступило «первое предупреждение». Речь о исполнительском сборе в размере 50 тысяч рублей. После чего для сироты нашли подходящее жилье, вручили ему. В УФССП уточнили, что человек, которому жилье полагалось по закону, теперь въехал в него и заселился.

За год судебные приставы обеспечили 112 детей-сирот квартирами в НСО.

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