Под Новосибирском 22-летний парень пырнул ножом 44-летнего гостя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Карасукском районе Новосибирской области пьянка двух приятелей закончилась поножовщиной. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– 25 октября в больницу с ножевым ранением поступил 44 -летний мужчина. Он пояснил, что накануне распивал алкоголь у знакомого. Они поссорились. Приятель взял нож и ударил им гостя, – уточнили в полиции.

Оперативники задержали 22-летнего парня. В отношении него возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

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