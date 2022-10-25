Новосибирский пенсионер обчистил прилавок с газетами

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Инцидент произошел в понедельник, 24 октября, около 16.00 в Кировском районе города Новосибирска. Охранник супермаркета обратил внимание на то, как один из покупателей подошел к витрине с газетами, собрал их в охапку и, взяв под мышку, направился к выходу из магазина. «Гвардеец» нажал кнопку тревожной сигнализации и задержал грабителя. Им оказался 60-летний житель частного сектора Кировского района, проживающий в одном из Бронных переулков. Прибывшим на вызов бойцам ГБР он пояснил, что газеты в таком количестве взял для использования в домашнем хозяйстве, а именно для растопки печи. Деньги не заплатил, так как подумал, что издания распространяются бесплатно и предназначены специально для посетителей. Сумма похищенного, между тем, была оценена супермаркетом почти в 1,5 тысячи рублей. Газеты у похитителя были изъяты и возвращены на прилавок, а сам задержанный для дальнейшего разбирательства был передан сотрудникам службы безопасности магазина.