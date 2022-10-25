«Клиенты каждые 5 минут»: перекупщики незамерзайки зарабатывают до 10 тысяч рублей в день на трассах Новосибирска

Стало известно, сколько зарабатывают нелегальные торговцы незамерзайкой. Фото: Андрей КАРА

К зимнему сезону автовладельцы все чаще стали замечать в Новосибирске нелегальных торговцев жидкостью стеклоомывателя. Сколько зарабатывают перекупщики и почему они не боятся полиции, рассказал КП-Новосибирск руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

– 10 тысяч в день – это верхняя цифра. Не средняя и точно не минимальная. Если торговец продаст двести этих банок, купленных по оптовой цене, он получит с каждой прибыль рублей по 50, в целом 10 тысяч. Но чтобы продать двести банок, нужно стоять в «топовом» месте, то есть на больших улицах, – объяснил КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

Автомобили продавцов с синими бутылками на капотах и крышах стоят на Бердском шоссе, улицах Большевистская, Немировича-Данченко, Жуковского и других магистралях.

– Работают обычно в снег и дождь. Останавливаются автомобилисты часто, примерно каждые пять минут, и покупают бутыль с жидкостью. Есть даже сервис: если из машины водитель выходить не хочет, то продавцы сами зальют, – рассказала КП-Новосибирск жительница дома на Немировича-Данченко, которая часто наблюдает за нелегальной точкой из окна.

У подобных торговцев зачастую на руках нет сертификата, который бы подтверждал безопасность незамерзайки. Пары ядовитой жидкости могут попасть в организм человека и спровоцировать серьезные заболевания.

– Те лица, которые обязаны проверять патент на право торговли, разрешительные документы, сертификат, – не всегда работают оперативно, – отметил Вячеслав Ашурков. – Однако я считаю, что это очень удобно, получить нужный товар прямо на трассе. Дело контролирующих органов – проверить, чтобы тебе продали не яд.

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