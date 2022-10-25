В Новосибирске водитель-торопыга заблокировал движение по Сибиряков-Гвардейцев. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 25 октября, в Новосибирске водитель-торопыга устроил аварию. ДТП заблокировало движение по улице.

– Водитель за рулём Toyota Camry на аварийке проехал по встречке, а со второстепенной дороги, в сторону Училище, выезжала девушка. В итоге торопыга устроил ДТП и испортил всем утро, – возмутились поступком водителя в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, «Камри» смогла отъехать вперед, чтобы немного освободить проезд другим автомобилям.

Подписчиков разозлила спешка водителя «Тойоты». Она понадеялись, что его лишат прав за такой проступок.

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