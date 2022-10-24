Сибирячка погасила долг в 339 тысяч рублей, чтобы на работе не узнали о ее прошлом

Действия судебного пристава заставили сибирячку погасить долг в размере 339 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Действия судебного пристава заставили сибирячку погасить долг в размере 339 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

Некоторое время назад женщину судили по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ущерб составил больше 300 тысяч рублей. Производство о взыскании этой суммы находилось в отделе по исполнению особых исполнительных производств.

Задолженность сибирячка оплачивала каждый месяц, отдавая по две тысячи рублей. Перечислять больше она якобы не могла.

− Однако недавно женщина трудоустроилась, но не сообщила об этом судебному приставу, − рассказала начальник отдела по исполнению особых исполнительных производств Татьяна Баранова.

Судебный пристав выяснила, где работает должница. Она направила туда постановление для удержания задолженности с зарплаты сибирячки.

Получив сумму меньшего размера, женщина поняла, что именно произошло. Гражданка обратилась к приставу и пообещала в ближайшее время погасить долг. Ей не хотелось, чтобы на работе кто-то знал о ее прошлом.

Свои слова сибирячка сдержала и через неделю выплатила всю сумму долга.

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