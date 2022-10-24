В Новосибирской области создали оперативный штаб после введения базовой готовности

Оперштаб создан по указу президента Путина. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области создали оперативный штаб после введения в регионе режима базовой готовности по указу президента России Владимира Путина.

— Оперативный штаб при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове был создан согласно указу президента, — объяснил КП-Новосибирск руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

Базовый режим готовности подразумевает, что будут проводиться мероприятия по защите населения и территорий от природных и техногенных ЧС. Высшие должностные лица будут уполномочены принимать меры для удовлетворения потребностей армии России, а также усилят охрану общественного порядка, важных объектов, а также объектов, представляющих повышенную опасность для здоровья людей и природы.

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