В Новосибирске легковушка не уступила дорогу скорой и спровоцировала ДТП

В Новосибирске произошло ДТП с участием скорой и легковушки. Фото: АСТ-54

В понедельник, 24 октября, в Новосибирске произошло ДТП с участием скорой и легковушки. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Спецавтомобиль и иномарка столкнулись на пересечении улиц Кирова и Никитина. Как рассказывают очевидцы, виновником ДТП является водитель легковушки − он не уступил дорогу автомобилю скорой помощи.

По предварительной информации, никто не пострадал. Однако авария затруднила движение на перекрестке.

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