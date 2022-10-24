Новый уличный скалодром выше пятиэтажного дома установили в Новосибирске

В Новосибирске открыли новый скалодром. Фото: Telegram-канал Анны Терешковой.

В Новосибирске открыли новый скалолазный тренажер возле здания Городского гражданско-патриотического центра на улице Фабричная, 2. В день открытия, 23 октября, на тренажере прошли соревнования, сообщила в Telegram-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Пока 100 профессиональных альпинистов из Кемерово, Томска, Красноярска и Новосибирска покоряли вершины, опытные инструкторы помогали начинающим на простых маршрутах.

Уличный тренажер в высоту составил около 16 метров – выше пятиэтажки. Скалодром построили при поддержке фонда Потанина и президентских грантов.

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