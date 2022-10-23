В области массово отключили свет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области произошли массовые аварийные отключения электричества. Об этом сообщили в телеграмм-канале АО «РЭС».
- По состоянию на 17:00 отключенными остаются 10 линий электропередачи 6-10 кВ и 137 трансформаторных подстанций, - сообщается в телеграмм-канале. - Без электроснабжения находится часть бытовых потребителей в 41 населенном пункте Новосибирского, Северного, Чулымского и Краснозерского районов области с общей численностью населения 8605 человек.
Как отметили в РЭС, в 18.00 электричество появилось у 3000 человек. Последствия урагана устранялись в Чулымском и Новосибирском районах.
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