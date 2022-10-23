В Академгородке береза перекрыла дорогу. Фото: vk.com/akademnen

В Новосибирске из-за штормового ветра валятся деревья. Посты появились в группах «АСТ-54» и «Ненаучный городок».

- Упавшее дерево частично перекрыло Университетский проспект, - рассказал подписчик группы «Ненаучный городок».

В группе «АСТ-54» подписчики поделились кадрами рухнувших деревьев на машины.

Как сообщают в МЧС, порывы ветра 23 октября будут составлять от 25 до 28 метров в секунду. В ведомстве предупредили, чтобы водители не оставляли свои машины под ветхими деревьями и металлическими конструкциями.

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