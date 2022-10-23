На свалку пожаловались местные жители. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Бастрыкин взял на личный контроль дело о Хилокской свалке в Новосибирске. Напомним, что в 2020 году жители улицы Малыгина пожаловались главе СКР на жизнь рядом со свалкой, кладбищем и рынком. Было возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

- Граждане высказали представителям СМИ недовольство ходом расследования уголовного дела. Председатель СКР Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела в связи с неблагоприятной экологической ситуацией в областном центре и по доводам, озвученным жителями города, — сообщили в региональном Следственном комитете.

Следствие продолжается и его дальнейший ход поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Расследование продлили до 15 декабря.

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