Фейерверка на Новый год не будет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэрия Новосибирска рассказала об отмененных мероприятиях на Новый год. Уже известно, что на площади не будет фейерверка, а также отменены выступления приглашенных артистов. Так же на главной площади города не будет установлена сцена.

- В настоящее время новогодняя программа не утверждена, но определено, что все мероприятия будут проводиться для семейной аудитории, и в первую очередь для семей мобилизованных граждан, - сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В мэрии отметили, что запланированы мероприятия для детей, приехавших в столицу Сибири из ЛНР.

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