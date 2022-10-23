ДТП произошло на пешеходном переходе. Фото: предоставлено ГИБДД по НСО

В Новосибирске иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе. ДТП произошло вечером 22 октября.

- 39-летний водитель ехал со стороны улицы Колхидская, в сторону улицы Связистов. На улице Танкистов около дома № 23, он сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе, - сообщили в региональном ГИБДД. – Девочка переходила дорогу на красный свет.

Известно, что ребенка доставили в больницу. Характер полученный травм уточняется.

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