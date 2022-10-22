Волонтеры рассказала о черном коте, которому отрубили лапу в Новосибирске

Сейчас с Джеком все хорошо, он живет в любящей семье.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Новосибирские волонтеры рассказали историю пятилетней давности о черном коте Джеке, которому в Хэллоуин отрубили лапу. Произошло зверство в далеком 2017 году.
— Кот жил на улице. Его кормили бабушки, искали ему дом. В ночь на Хэллоуин он исчез. А вернулся он в свой подвал 1 ноября с отрубленной лапой, — рассказали волонтеры в телеграм-канале «Дари Добро приют для животных».
После осмотра ветеринары сообщили, что лапку коту отрубили ровно и аккуратно, предварительно побрив шерсть.
— После этого случая мы вообще не пристраиваем животных чисто чёрной масти. Тем более на Хэллоуин. И всем рассказываем о Джеке, — добавили волонтеры.
По их словам, в дальнейшем судьба кота сложилась хорошо. Ему нашли любящую и заботливую семью.
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