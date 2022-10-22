В Новосибирске мужчина расстрелял подрезавшую его машину

Пострадавшие написали заявление в полицию. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске на улице Ватутина неизвестный расстрелял из пистолета машину подрезавших его людей. Пострадавшие рассказали, что один из выстрелов попал в заднюю пассажирскую дверь. Произошло ЧП в субботу, 22 октября.

— Мы на машине с супругом стояли на светофоре на перекрестке улиц Ватутина и Новогодней. Начали перестраиваться из левого ряда в правый, в зеркале видели, что двигается автомобиль «Киа Рио», но медленно перестроились, моргнули аварийкой. Водитель начал нам сигналить и моргать фарами, — рассказала подписчица паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

По словам женщины, они проехали чуть дальше по Ватутина и остановились. Подумали, вдруг при перестроении ненароком задели.

— Водитель «Киа Рио» остановился, вышел из машины, достал пистолет и начал стрелять. Мы уехали. Далее было еще два выстрела в левую водительскую и в мою правую пассажирскую (в неё он попал), — продолжила рассказ женщина.

По словам женщины, сделав еще выстрел, мужчина направился к ним. Пистолет он уже убрал в карман и больше не доставал.

После происшествия пострадавшие написали заявление в полиции, его наличие в региональном МВД подтвердили.

— Поступило сообщение о конфликте между участниками дорожного движения на улице Ватутина. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке. От граждан принято заявление. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также второго участника конфликта, проводится проверка, в результате которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили КП-Новосибирск в полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер