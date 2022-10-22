Продавщица получила 4 года колонии за кражу мыльницы в Новосибирске

Суд отменил отсрочку по предыдущему приговору Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске семейная пара отправилась в колонию за попытку кражи в строительном гипермаркете на 3,3 тысячи рублей. Инцидент произошел в марте 2022 года на жилмассиве «Родники».

30-летний мужчина работал в пекарне, а 40-летняя женщина была продавцом. Они затеяли ремонт дома, но часть товаров решили похитить. Находясь в гипермаркете, мужчина положил в карманы и дамскую сумочку зеркало косметическое, щетку для дрели, клей, мыльницу, кусачки и другие товары на 3,3 тысячи рублей. Затем прошел мимо кассы, однако продавцы наблюдали за ним. Охрана задержала парочку и обнаружила товар. Полицейские возбудили уголовное дело о попытке кражи группой лиц по предварительному сговору.

- Подсудимый признал вину частично – он отрицал, что его сожительница причастна к преступлению. Ранее 30-летний мужчина был судим за грабеж и покушение на сбыт наркотиков, не погасил судимость. 40-летняя подсудимая находилась в период отсрочки по исполнению наказания по приговору за сбыт наркотиков, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Анна Медведева.

Суд назначил 30-летнему подсудимому 2 года лишения свободы в колонии строгого режима. Его 40-летняя сожительница получила 2 года и 2 месяца колонии общего режима. С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору женщина получила 4 года и 4 месяца колонии общего режима.

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