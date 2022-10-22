Новосибирск проводил второй эшелон мобилизованных в зону СВО

Новосибирцы проводили второй эшелон мобилизованных. Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя

Рано утром в субботу, 22 октября, с железнодорожного вокзала Новосибирска отправился второй эшелон мобилизованных в зону СВО. Об этом в соцсетях рассказал мэр Анатолий Локоть.

— Пообщался с бойцами, выслушал пожелания, замечания. С хорошим боевым настроем и уверенностью в Победе воины-сибиряки отправились выполнять свой долг — защищать нашу великую Родину, — рассказал мэр.

По его словам, военнослужащие уверенны в крепости тыла. А власти в свою очередь сделают все, чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым, а также позаботиться и поддержать их семьи.

— С честью выполните свой долг и возвращайтесь домой — здесь вас ждут! — напутствовал Локоть.

Напомним, что первый эшелон отправился в зону СВО 21 октября, а за день до — 20 октября на территории НВВКУ прошу торжественный митинг в честь отправки мобилизованных.

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