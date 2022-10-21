На трех улицах Октябрьского района Новосибирска ограничили проезд из-за ремонтных работ

Работы будут идти на улицах Автогенная, Никитина и 2-я Воинская. Фото: Евгения ГУСЕВА

На трех улицах Октябрьского района Новосибирска ввели временные ограничения движения из-за ремонтных и строительных работ.

— По 10 ноября на 4 метра сужается улица Автогенная в районе строящегося здания №75. По 11 ноября на 5 метров сужается улица 2-я Воинская в районе дома №71. С 24 октября по 31 декабря на 3 метра сужается проезжая часть улицы Никитина в районе дома №128а, — сообщили в мэрии.

В муниципалитете также пояснили, что ограничения на Автогенной связны с прокладкой канализации, на Никитина — с прокладкой ливневой канализации, на улице 2-я Воинская — с аварией на теплосети.

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