Видео отправки первых мобилизованных из Новосибирска показал губернатор

В добрый путь! Фото: кадр из видео

Из Новосибирска отправился первый эшелон мобилизованных в зону СВО. Губернатор Андрей Травников был среди тех, кто пришел на железнодорожный вокзал, чтобы проводить военнослужащих и пожелать им удачи. Отправились бойцы рано утром в пятницу, 21 октября. Видео отправки опубликовал в соцсетях Андрей Травников.

— Ребята-бойцы продолжат подготовку и боевое слаживание уже на другой территории в составе постоянно действующих подразделений. Мы будем сопровождать их, оказывать поддержку семьям мобилизованных, всем воинским подразделениям, которые составлены из жителей Новосибирской области. В добрый путь! — выступил с речью губернатор.

Провожали первый эшелон под оркестр, исполняющий прощание «Прощание славянки».

Напомним, что 20 октября на территории НВВКУ прошел митинг, посвящённый отправке мобилизованный в зону специальной военной операции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер