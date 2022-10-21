В Новосибирске в ДТП с водителем без прав пострадали два пассажира

В аварии пострадали два человека. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске на Ипподромской столкнулись две иномарки. ДТП не обошлось без пострадавших. Произошла авария в пятницу, 21 октября.

— 33-летний водитель за рулем автомобиля «Ниссан Санни» двигался по улице Кропоткина в сторону улицы Ипподромской. В пути следования, напротив дома №44 по улице Ипподромская, он столкнулся с «Ситроеном», за рулем которого был 20-летний парень без прав, — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП пострадали два пассажира «Ниссана»: 22-летний парень и 23-летняя девушка. Оба обратились за помощью к медикам.

На водителя «Ситроена» составили административный протокол за вождение без прав. Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

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