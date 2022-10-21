В правительстве Новосибирской области приняли проект бюджета региона на 2023 год. Фото: Правительство НСО.

На внеочередном заседании Правительство НСО приняли основной финансовый документ региона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Мероприятие прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.

К первостепенным расходам власти области отнесли повышение зарплат бюджетников, индексацию мер соцподдержки, расходы на господдержку АПК, транспортную сферу, обслуживающую население, а также реализацию нацпроектов. В правительстве предложили поддержать покупательскую способность приоритетных расходов индексацией.

Об основных параметрах и характеристиках бюджета региона рассказал заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Он осветил план бюджета на 2023 год. Также он проговорил плановый период 2024 и 2025 годов.

– Сформированный в размере 216,1 млрд рублей объем собственных доходов и переходящих остатков полностью обеспечивает нашу потребность в расходах приоритетного характера, – сообщил Виталий Голубенко.

По его словам, в общей сложности вес приоритетных расходов составляет 70%. Тем самым занимает самую весомую часть в бюджете области. При этом объем приоритетных расходов, который предполагает проект бюджета, растет относительно 2022 года практически на 35 миллиардов рублей. Допрасходы, по словам Голубенко, предполагают ввод объектов социальной инфраструктуры, а также оснащение и ремонтные работы в образовательных учреждениях.

В правительстве НСО спрогнозировали доходы бюджета области на 2023 год на сумму более чем 243,9 млрд рублей. Предрекают рост собственных доходов в размере 8,6 млрд рублей. При составлении плана бюджета также учли средства поддержки, поступающей с федерального уровня.

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