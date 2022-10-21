Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о поломках механизма на «Доме с часами»

Мэр Анатолий Локоть объяснил, почему механизм на «Доме с часами» периодически ломается. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске механизм на «Доме с часами» периодически выходит из строя. Мэр города Анатолий Локоть объяснил, почему это происходит. Его слова прозвучали в пятницу, 21 октября, на встрече с журналистами.

Градоначальник подтвердил, что проблемы с часами действительно есть.

− Потому что это старый механизм. Чтобы он работал исправно, нужно полностью перебрать и изменить его, − отметил Анатолий Локоть.

Мэр добавил – чтобы починить механизм, придется реконструировать все здание. По словам главы Новосибирска, детали внутри часов сделаны в прошлом веке. По этой причине они периодически прекращают работу.

Анатолий Локоть также сообщил, что сейчас часы идут. Однако никаких гарантий, что это продлится длительное время, никто дать не может.

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