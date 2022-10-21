Новосибирский маньяк, изнасиловавший 14 девочек, умер в колонии

Маньяк из Новосибирска Руслан Очиров, который изнасиловал 14 девочек, умер в колонии. Фото: оперативная съемка

Маньяк из Новосибирска Руслан Очиров, который изнасиловал 14 девочек, умер в колонии. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУФСИН России по Новосибирской области.

Напомним, свое первое преступление педофил совершил в 2003 году. Он выслеживал девочек 10-11 лет, которые шли домой со школы. Потом мужчина проникал в подъезд и, как только несовершеннолетние начинали открывать дверь в квартиру, Очиров обращался к ним под видом сотрудника ЖЭКа. Говорил, что нужно проверить счетчик или батареи. Убедившись, что никого нет дома, нападал на ребенка и насиловал его.

Преступника поймали только спустя 10 лет. Им оказался отец двоих детей и бывший учитель физкультуры. Свою вину маньяк не признал. Его приговорили к 18 годам лишения свободы.

Однако выяснилось, что Очиров пробыл за решеткой всего несколько лет. В ноябре 2017 года его не стало. Осужденный умер из-за болезни.

− Мужчина скончался в ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН России по Новосибирской области, − рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

Речь идет о лечебно-исправительном учреждении. В ГУФСИН отметили, что Руслану Очирову оказывали всю необходимую медицинскую помощь.

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